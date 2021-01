Don DeLillo: “Estamos a tornar-nos vítimas da tecnologia de uma maneira mental e filosófica”

É um livro breve, mais uma novela do que um romance, se quisermos ser precisos. Chama-se O Silêncio e fala de um apagão global. “Naquele dia, o dia do Super Bowl LVI, no ano de 2022, Diane estava sentada na cadeira de balouço, a metro e meio de Max, e entre eles e atrás deles encontrava-se Martin, antigo aluno dela, trinta e poucos anos, ligeiramente curvado para diante, numa cadeira da cozinha”. Diane Lucas era uma professora de Física reformada, casada há 37 anos com Max Stenner, apostador, fanático de baseball, e Martin Dekker, mais novo, estudante compulsivo de Einstein que cita a propósito de quase tudo. Os três esperavam um casal de amigos, Jim e Tessa Berens, que chegam de umas férias em Paris. Estão fixados nos dados do monitor em frente, distraídos e a calcular se chegam ou não a tempo do início do jogo. Ela toma notas, ele faz conversa de circunstância até que, sem saberem uns dos outros, os que estão no apartamento no Upper East Side e os que voam, ficam com os ecrãs em branco. Em todo o lado instala-se a perplexidade do silêncio.