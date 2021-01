A psicopatologia política

A paisagem mediática que se tornou o nosso habitat natural — configurada pelas novas tecnologias digitais, pela internet, pelas redes sociais — , dotada da capacidade ilusionista de encantar e até de nos hipnotizar, deu origem a abundantes análises conceptuais do nosso tempo, em âmbito sociológico, da teoria política, dos media studies, da cultura visual, etc. Mas para compreender o estado de sonambulismo que determina a nossa condição actual, as intuições e descrições literárias, cinematográficas, psico-políticas e psico-sociológicas produzidas nos anos 20 e 30 do século passado continuam a ser indispensáveis. Ganhou assim terreno uma hipotética e sedutora analogia, a ideia de que algumas características da nossa época, capazes lhe dar uma figura e um “espírito”, são um regresso a esse hiato entre as duas guerras. Para dar mais força à analogia, não falta sequer a emergência de uma nova catástrofe sanitária, sob a forma de uma pandemia.