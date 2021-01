Tensão em julgamento do caso das agressões no bairro da Jamaica com arguidos revistados à entrada

Episódio remonta há dois anos e levou a uma manifestação na Avenida da Liberdade. Ministério Público acusou depois um agente da PSP e quatro elementos da família Coxi. Julieta Luvunga, a mãe, é acusada de desobedecer a detenção. Afirmou em tribunal: “Foi com o cacetete que os polícias me deram que caí no chão.”