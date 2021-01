Moita Flores, ex-autarca de Santarém, acusado de corrupção e branqueamento

O Ministério Público (MP) acusa Francisco Moita Flores, ex-presidente da Câmara de Santarém, do crime de corrupção e branqueamento. As alegadas ilegalidades terão sido cometidas entre 2009 e 2010, período em que o antigo autarca presidia o município, e estão relacionadas com a construção de um parque de estacionamento subterrâneo e outros empreendimentos no centro da cidade. O MP pede uma “condenação solidária” de 300 mil euros aos arguidos.

A investigação deste caso esteve a cargo do Departamento de Acção e Investigação Penal (DCIAP) de Évora, que anunciou esta quinta-feira a dedução de acusação contra Moita Flores. Também foram acusados neste processo um empresário de construção civil, um funcionário da autarquia de Santarém, um filho de Moita Flores e ainda duas pessoas colectivas. Além de suspeitas de corrupção activa e passiva, estão ainda em causa crimes de branqueamento.

“De acordo com a acusação, o ex-presidente da Câmara Municipal de Santarém recebeu vantagem patrimonial do empresário da construção civil, por intermédio de sociedades comerciais ligadas ao respectivo grupo empresarial e ao filho do primeiro, pela prática de actos contrários aos deveres do cargo que exercia”, detalha a nota divulgada pelo DCIAP de Évora.

Em resposta ao pedido de comentário feito pelo PÚBLICO, Moita Flores remeteu uma declaração escrita onde diz que esta indiciação “cumpriu a tradição” dos outros processos em que se vê envolvido. “A descoberta da verdade é pouco relevante. A construção de histórias mal investigadas, deliberadamente apostadas em distorcer a realidade, a invenção de nexos de causalidade, a falsidade dos pressupostos, revela apenas uma atitude: perseguir-me, fazer notícias bombásticas, procurando a todo o custo desfazer a minha reputação e achincalhar na praça pública o meu bom nome”, escreve o antigo autarca.

A investigação a Moita Flores neste caso tinha sido revelada pelo Expresso em Fevereiro do ano passado. As autoridades investigavam uma alegada rede de circuitos financeiros que terão permitido ao autarca receber 300 mil euros dos 1,8 milhões de euros pagos pela autarquia à ABB Construções, empresa que ficou com o projecto. Esta verba teve como justificação “alterações contratuais”, uma redução nos 294 lugares de estacionamento previstos no projecto inicial.