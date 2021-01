Ministra da Justiça mudou em menos de 24 horas nome indicado para procurador europeu

José Guerra afinal foi a segunda opção de Francisca Van Dunem. A primeira era de João Conde Correia, que ficou em segundo lugar no concurso do Conselho Superior do Ministério Público.

A 25 de Novembro de 2019, o chefe de gabinete da ministra da Justiça enviou um email à Direcção-Geral da Política de Justiça (DGPJ) a indicar o nome do procurador João Conde Correia, o segundo classificado no concurso do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), como a primeira escolha da Governo português para o cargo de procurador europeu. No entanto, no dia seguinte, numa reunião em que a ministra deu instruções a responsáveis da DGPJ sobre o assunto, a escolha foi alterada, passando José Guerra a ser o nome proposto pelo Governo para o cargo.

O PÚBLICO confrontou esta quinta-feira o Ministério da Justiça, liderado por Francisca Van Dunem, com este facto, que resulta em parte de um artigo de opinião publicado esta quinta-feira na edição impressa do nosso jornal pelo ex-director-geral da Política de Justiça, Miguel Romão, que se demitiu na sequência da polémica sobre os erros numa informação a fundamentar a escolha de José Guerra. “O que motivou uma mudança num espaço tão curto de tempo? Como explica a ministra a opção por um nome que não tinha sido o escolhido pelo CSMP, nem o destacado pelo Parlamento?”, questionou o PÚBLICO.

O ministério, contudo, recusou-se a esclarecer as dúvidas. “A ministra da Justiça já esclareceu junto do Parlamento português o que lhe foi solicitado relativamente ao processo de selecção do representante nacional ao cargo de Procurador Europeu e não vai comentar as sucessivas declarações e publicações do ex-director geral da Direcção Geral da Política de Justiça”, afirmou o gabinete da governante.