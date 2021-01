Inspectores do SEF poderão vir a ter de pagar ao Estado indemnização de 800 mil euros à família de Ihor

Os três inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) que estão acusados de homicídio qualificado de Ihor Homenyuk, que morreu a 12 de Março no centro de instalação temporária do aeroporto de Lisboa, poderão ter de devolver ao Estado o valor da indemnização que vai ser pago à família no caso de virem a ser condenados.