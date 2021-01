Quem está a fazer crescer novos casos? A população entre os 20 e os 29 anos, diz Costa

O primeiro-ministro afirmou, esta quinta-feira, em entrevista à TVI, que são as faixas etárias entre os 20 e os 29 anos são os responsáveis pelo crescimento de novos casos. Um dia depois de ter anunciado novas medidas de confinamento, e a poucas horas de as mesmas começarem, António Costa reforçou a ideia de que as escolas, que ao contrário do confinamento do ano passado permaneceram abertas, são um local seguro.

António Costa insiste que “as escolas são um lugar seguro” e vinca que não têm existido surtos nas escolas. Sobre as opiniões contraditórias responde: “Há especialistas para todos os gostos”.

O primeiro-ministro admite também que poderá recuar na decisão de manter as escolas abertas, vincando que sempre disse que responderia “consoante fosse necessário". “Eu sempre disse que não tinha vergonha de recuar”, disse, na entrevista à TVI.

António Costa diz que “é injusto dizer que as escolas não se prepararam” e garante que houve meses de preparação para que este ano lectivo arrancasse com ensino presencial.

Sobre a possibilidade de avançar para a vacinação de professores, uma vez que as escolas continuarão abertas, António Costa responde que são “os técnicos" e especialistas que têm de estabelecer esses critérios.