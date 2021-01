Debates foram vistos por 13 milhões de pessoas. Marcelo o mais seguido, Vitorino o menos

Os 21 debates frente-a-frente nas televisões entre os sete candidatos às presidenciais de dia 24 foram acompanhados do início ao fim por um total de 12,54 milhões de espectadores e o debate entre os sete candidatos, na terça-feira, foi visto por mais meio milhão de pessoas. De acordo com cálculos feitos pelo PÚBLICO a partir dos dados da GfK analisados pela Marktest/Mediamonitor, Marcelo foi o candidato com mais espectadores acumulados nos seis debates a dois (6,25 milhões), ao passo que Vitorino Silva está no fundo da tabela (1,096 milhões).