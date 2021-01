Concelhia fala de “canalhice”, distrital critica “ingerência” de Paulo Cunha que quer PSD a apoiar Moreira

O desafio lançado pelo conselheiro nacional e líder da distrital de Braga para que o partido não apresente uma candidatura no Porto gerou uma onda de indignação. PSD terá candidato próprio, garantem as estruturas sociais-democratas do Porto.

Os presidentes da concelhia e da distrital do PSD-Porto reagiram com profunda indignação às declarações do conselheiro nacional do PSD, Paulo Cunha, que desafiou Rui Rio a abdicar de um candidato à Câmara do Porto e a apoiar Rui Moreira. Ambos os dirigentes afastaram esse cenário, garantindo que o partido terá um candidato próprio à segunda autarquia do país, que já foi liderada pelo presidente do PSD, Rui Rio.