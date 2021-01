Cento e dezoito militares portugueses a caminho do Afeganistão

Depois do acordo dos Estados Unidos com os talibans, missão termina em finais de Maio.

Na madrugada desta quinta-feira partiram 118 militares da 6.ª Força Nacional Destacada (6ªFND) para o Afeganistão, no âmbito da missão da NATO Resolute Support Mission, que assumirá a missão de garantir a segurança do Aeroporto Internacional de Hamid Karzai, em Cabul, revelou em comunicado o Ministério da Defesa Nacional.

A 6ª FND é constituída por uma Força de Reacção Rápida (154 militares) e um National Support Element (16 militares) e integra um total de 170 militares do Exército português, com um pelotão da Brigada Mecanizada, um da Zona Militar dos Açores e um terceiro da Zona Militar da Madeira. Os restantes 52 militares que integram esta força irão juntar-se no próximo dia 24.

A secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes, Catarina Sarmento e Castro, e o Chefe do Estado-Maior do Exército, General Nunes da Fonseca, estiveram presentes no Aeródromo de Trânsito nº 1, em Figo Maduro, Lisboa, na despedida ao contingente.

Recorda-se que, como afirmou o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, na apresentação das missões das FND para 2021, a presença de militares portugueses no Afeganistão cessará em finais de Maio, uma vez que o acordo dos Estados Unidos com os talibans estipula o fim do envolvimento de militares estrangeiros no território afegão. Portugal contribui para a Resolute Support Mission desde 2015, em missões de estabilização da segurança. .