Podcast Repórter 360: Homem ao rio

Um porto para viagens, uma casa próxima para os pescadores. O estuário do Tejo atrai a fixação de populações humanas desde a pré-história devido à biodiversidade que nele habita. O Repórter 360º traz consigo um retrato imemorial ainda presente da pesca.

Neste episódio do programa, produzido pela ESCS FM (rádio da Escola Superior da Comunicação Social) em parceria com o PÚBLICO, Mariana Serrano traz o que é feito ao nível deste oficio, mostrando também as ameaças.

Para navegar por este estuário, ouviu quem o tem perto: José Lino Costa, biólogo marinho; Francisco Simãozinho, pescador profissional; Benedito de Almeida e Nuno Pimentel, pescadores desportivos. Das embarcações aos centros de investigação, flutuam pelo estuário.

Música por ordem de reprodução: Lobo Loco - Highway Hichhicker; Lobo Loco - Valley of no Return; Lobo Loco - Good Boy.

