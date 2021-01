Istambul com reserva de água para apenas 45 dias

A Turquia está a atravessar um período de seca extrema que está a ameaçar o abastecimento de água nas principais cidades. As autoridades calculam que Istambul poderá ter água garantida para menos de 45 dias.

A situação na metrópole de 17 milhões de habitantes é preocupante, mas o cenário é vivido noutras cidades turcas. O autarca da capital, Ancara, Mansur Yavas, disse no início do mês que a cidade dispunha de reservas de água para 110 dias. Em Izmir e Bursa, duas das maiores cidades, têm as suas barragens com reservas de 36% e 24%, de acordo com o Guardian.

As secas têm sido comuns na Turquia nos últimos anos, fazendo do país “carente de água”, explica o jornal, por ter apenas 1346 metros cúbicos de água per capita.

Os especialistas dizem que as falhas no abastecimento de água na Turquia se devem ao desenvolvimento rápido da construção civil e da indústria nos últimos anos, que deixou para segundo plano a aplicação de medidas de uso racional dos recursos hídricos.

“Em vez de se concentrar em medidas para manter a procura de água sob controlo, a Turquia insiste em expandir o abastecimento de água através da construção de mais barragens”, diz ao Guardian o especialista em gestão de água Akgün Ilhan, que afirma que foram construídas “centenas de barragens nas últimas duas décadas”.

A menor frequência das chuvas também é fruto das alterações climáticas, um tema pouco priorizado na Turquia, que é um dos dois países do G20 que se mantém fora do Acordo de Paris.

Os especialistas em recursos hídricos dizem que as fontes naturais de água estão a ser destruídas por causa da construção à volta dos maiores centros urbanos. “Toda a gente sabe que as fontes de água devem ser preservadas, especialmente por causa destes episódios de seca que estão a agravar-se e a durar cada vez mais”, disse ao Guardian o professor da Universidade Sabanci de Istambul, Ümit Sahin.

As autoridades municipais das cidades mais atingidas estão a tentar sensibilizar a população para poupar água. Em Izmir, o município está a abrir mais de cem novos poços artesianos, a reciclar a água doméstica e a arranjar as canalizações públicas para evitar fugas.

O objectivo é impedir que a falta de água se prolongue mais tempo, o que poderá pôr em causa o sector agrícola e aumentar a pobreza entre estas comunidades.