Acidente com autocarro provocou quatro feridos ligeiros na Maia

Um acidente com um autocarro de transporte colectivo, ocorrido nesta quinta-feira em Milheirós, concelho da Maia, provocou ferimentos ligeiros em três crianças e um adulto, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto.

De acordo com a fonte, “os feridos foram transportados para os hospitais de São João (Pediatria), no Porto, e Pedro Hispano, em Matosinhos, mas apenas por precaução, uma vez que os seus ferimentos eram muitos leves”.

A colisão entre o autocarro e uma viatura ligeira ocorreu na Rua General Humberto Delgado, em Milheirós, na Maia, e o alerta foi dado às 07h49.

No local estiveram 11 operacionais, apoiados por cinco viaturas, de acordo com informação na página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil.