O segredo para uma relação saudável? Amizade e comunicação

Daphne Bridgerton e o duque de Hastings têm um pedido a fazer à rainha: querem casar-se com a maior brevidade. O que uniu o casal foi o amor à primeira vista, começa por dizer a jovem, mas é imediatamente desmentida pelo duque, que explica que o amor é fruto da amizade que descobriram, da conversa que flui com facilidade, do riso, do querer estar sempre com o outro. “Encontramos algo maior do que o romance, a amizade”, diz, referindo a sorte de ter conhecido a sua melhor amiga. “Não quero que seja só a minha melhor amiga, mas quero que seja minha mulher.” O discurso é de tal maneira envolvente que esta será das cenas mais vistas e partilhadas de Bridgerton, a série líder nas audiências da Netflix, nas semanas pós-Natal. Pode a amizade ser o segredo para uma relação amorosa feliz?