Covid-19: Castro Verde cancela festival Entrudanças e feira do Pau-Roxo

O Entrudanças seria em Entradas e seria “um Carnaval diferente na planície alentejana” mas não vai acontecer. O mesmo com a tradicional Feira de S. Sebastião e do Pau-roxo.

Este ano não há Festival Entrudanças. O evento, marcado para o período de Carnaval, deveria decorrer em Entradas, concelho de Cabo Verde, entre 12 e 14 de Fevereiro.

Sob o conceito de "um Carnaval diferente na planície alentejana”, o Entrudanças – organizado pela associação Pédexumbo, que também organiza o célebre Andanças, entretanto confirmado para Agosto junto ao Alqueva – cai por terra devido às medidas de confinamento por causa da pandemia, segundo confirmou a autarquia de Castro Verde.

O concelho do distrito de Beja, promotor do festival, em parceria com a Pédexumbo e também a Junta de Freguesia de Entradas, referiu que “tem procurado adoptar todas as medidas possíveis para limitar os riscos de contágio” do vírus e está “consciente” de que “é preciso continuar com a mesma determinação”.

“Num momento em que depositamos todas as esperanças na vacinação da população já em curso, é necessário continuar a ter todas as acções de prevenção que estejam ao nosso alcance, quer pessoal, quer colectivamente”, defendeu a autarquia em comunicado.

Por Castro Verde, foi também cancelada a tradicional Feira de S. Sebastião e do Pau-roxo, prevista para dia 20, ou o Peddy Paper dos Entrouxos, que deveria ter lugar a 15 de Fevereiro.

O Festival Entrudanças teria uma programação baseada em danças e músicas tradicionais, além de focar-se em actividades ligadas a saberes e tradições.

Já a Feira de S. Sebastião e do Pau-roxo, ou cenoura-roxa, vegetal que era muito apreciado como petisco e comido nas tabernas de Castro Verde, é a primeira do ano na vila e “uma das últimas de tradição medieval” e costuma encher o Rossio do Santo com bancas para comércio de vários produtos.

Por outro lado, a Pédexumbo cancelou também outros eventos de sua autoria, como a oficina de Danças Galegas ou um baile-concerto com Filipe Valentim, mas, informa, espera conseguir manter pelo menos as aulas regulares no Espaço Celeiros “em regime online, através da plataforma Zoom”.