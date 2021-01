Portugal a caminho do custo de financiamento zero

Ao contrário de crises anteriores, em que o Estado viu a sua capacidade de intervir ser limitada pela deterioração das suas condições de acesso aos mercados, Portugal continuou a beneficiar, mesmo com a pandemia, de uma redução dos custos de financiamento. Uma tendência que se acentuou ainda mais com a primeira emissão de dívida a dez anos com juros negativos desta quarta-feira, e que pode colocar o custo médio das novas emissões a caminho de zero no decorrer deste ano.