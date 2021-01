A pandemia ditou o fim dos horários de trabalho tradicionais?

Antes da pandemia, já muitas empresas implementavam políticas laborais flexíveis, em que o horário e o espaço de trabalho são uma decisão do trabalhador. Com a implementação do teletrabalho obrigatório em Março de 2020 e prestes a começar um segundo confinamento, terão as rotinas laborais entrado numa nova era? Será o fim do trabalho das nove às cinco horas?

O P24 conversou com Mariana Canto e Castro, directora de recursos humanos da Randstad, empresa que tem incentivado o trabalho remoto e criado estratégias e dicas para uma melhor adaptação.

