Governo pode limitar vendas dos hipermercados apenas a bens alimentares

Há muito que os estabelecimentos de comércio de produtos essenciais, nomeadamente alimentares, também vendem muitos outros produtos, como roupa, brinquedos ou livros. E estão, agora, autorizados a manter-se abertos durante o novo confinamento, enquanto outras lojas de retalho, com os mesmos artigos, vão ser obrigadas a fechar a partir desta sexta-feira, 15 de Janeiro.

Mas a situação pode mudar, já que o executivo prevê, no decreto de execução do estado de emergência (versão a que PÚBLICO teve acesso) que “o membro do Governo responsável pela área da economia pode, mediante despacho, determinar que os estabelecimentos de comércio a retalho que comercializem mais do que um tipo de bem e cuja actividade seja permitida no âmbito do presente decreto não possam comercializar bens tipicamente comercializados nos estabelecimentos de comércio a retalho encerrados ou com a actividade suspensa nos termos do presente decreto”.

O texto do decreto, que ainda não foi publicado em Diário da República, refere na hipótese de ser tomada essa decisão, “o despacho deve identificar quais os bens ou categorias de bens que estão abrangidos pela limitação de comercialização”.

A limitação do tipo de produtos que podem ser vendidos nos estabelecimentos autorizados a funcionar, como super e hipermercados, tem sido pedida por algumas associações, que se queixam de concorrência desleal, posição que a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) acompanha. Alguns países, como França e Inglaterra já o fazem.

O assunto poderá ser esclarecido esta quinta-feira, pelo ministro da Economia, na apresentação de medidas de apoio às empresas afectadas pelo novo período de confinamento.