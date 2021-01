Governo aumenta apoio a fundo perdido para empresas em crise

Limites aumentam entre 25% e 35%, dependendo do tamanho da empresa. E passa a ser pago um adiantamento pelos prejuízos no primeiro trimestre de 2021.

Mais dinheiro e pagamentos mais céleres. Em suma, esta foi a principal promessa do número dois do Governo, o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, na apresentação dos apoios às empresas face ao início de um novo período de confinamento nacional.

Em vez de inventar medidas, o Governo insiste, essencialmente, em acelerar os apoios que já tinham sido anunciados em Dezembro, alargando limites e reforçando dotações. Nesse sentido, o programa Apoiar, que dá subsídios às empresas em crise, deixa de abranger as quebras de facturação dos três primeiros trimestres de 2020 e passa a incluir o quarto trimestre.

Além disso, e esta é a novidade mais diferenciada no programa Apoiar, haverá ainda um adiantamento relativo ao primeiro trimestre de 2021, cujo valor será indexado ao apoio a que cada empresa tem direito para o quarto trimestre de 2020.

Por outro lado, o valor máximo a pagar a cada empresa vai ser aumentado. Os limites continuarão a variar em função da classificação da empresa (micro, pequena ou média), mas os valores são revistos em alta.

Assim, para as microempresas, o limite passa de 7500 para 10.000 euros (mais 33%). Para as pequenas empresas, o limite passa de 40 mil para 50 mil euros (mais 25%). E para as médias empresas, o apoio máximo a fundo perdido passa de 100 mil para 135 mil euros (mais 35%).

O ministro anunciou ainda que os pagamentos destes apoios a fundo perdido passam a ser feitos de forma mais rápida. Mantém-se o pagamento em duas fases, mas deixa de haver um período de 60 a 90 dias entre os dois pagamentos. Pelo contrário, garantiu Siza Vieira, as empresas que já receberam a primeira tranche podem pedir já o segundo pagamento, “a partir da próxima segunda-feira”, dia 18 de Janeiro.

Nesse dia, passa também a estar disponível a candidatura às linhas de crédito para as empresas exportadoras e para as empresas prestadoras de serviços na área da organização de eventos. São duas medidas que já constavam do pacote anunciado em Dezembro.

Novidade absoluta é a abertura de uma nova linha de crédito covid-19, com garantia de Estado, e que também estará disponível no início da próxima semana na banca comercial. A dotação, neste arranque, é de 400 milhões de euros, revelou o governante.