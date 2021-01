Taça: Belenenses SAD evita eliminação em Fafe com dois penáltis

O Fafe esteve muito próximo de surpreender e eliminar o Belenenses SAD da Taça de Portugal, mas os lisboetas recuperaram de uma desvantagem de dois golos nos minutos finais, forçaram o prolongamento e conseguiram mesmo qualificar-se para os quartos-de-final (2-3).

Ferrinho, aos 19’, inaugurou o marcador para a equipa do Campeonato de Portugal, e Luís Neves, aos 45+5’, de grande penalidade, aumentou a vantagem para o líder da Série B do terceiro escalão.

O Fafe conseguiu manter esta margem até aos 87’, altura em que Miguel Cardoso reduziu para os visitantes, na marcação de um penálti. E voltou a ser da marca dos 11 metros que o mesmo Miguel Cardoso, já aos 90+7’, empatou o encontro.

Se o golo do empate tinha chegado no limite do tempo de jogo, o mesmo aconteceu com o golo do triunfo no prolongamento. Foi apenas aos 120’ que Francisco Teixeira fez o 2-3 para o Belenenses SAD, garantindo a qualificação dos “azuis” para a próxima fase, na qual terá o Benfica como adversário.