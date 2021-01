Rúben Amorim: “Estamos bem e vamos fazer um grande jogo”

Treinador do Sporting está inscrito no quarto nível e vai assumir o papel principal no banco frente ao Rio Ave, depois da eliminação na Taça de Portugal e de novos casos de covid-19.

Rúben Amorim deu esta quinta-feira a cara depois da eliminação na Taça de Portugal, numa conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Rio Ave, da 14.ª jornada da I Liga, que ficará marcado pela “tomada de posse” do treinador do Sporting, que assume também no papel a função de técnico principal, uma vez que já está inscrito no curso do quarto nível.

Amorim respondeu sumariamente às questões relacionadas com esta nova dinâmica no banco “leonino” e não deixou o responsável máximo pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) sem resposta, pelo menos no comentário feito por José Pereira de que “quem anda a tirar a carta de condução, não está apto para conduzir”.

Amorim redarguiu com uma analogia, para lembrar que “o Miguel Oliveira não tem carta e tem-se safado bem”, atirou, referindo-se ao piloto português de MotoGP. Quanto ao resto, admitiu que “não muda muito”, apenas o facto de o adjunto ter que aparecer nas derrotas, como sucedeu na Liga Europa e na Taça de Portugal, o que considerou “ingrato”, recusando qualquer valorização por essa via.

“O valor de mercado vê-se pelas derrotas. Hoje sou capaz de valer menos porque perdi e fomos eliminados da Taça. Hoje o meu valor é inferior. Mas não penso nisso nem me interessa, porque não quero sair do Sporting. Mas é um ponto importante na minha carreira, porque me deu tantos problemas. Mas, se ganhar ao Rio Ave fico bem, seja no banco ou em pé”.

Quanto à recepção ao Rio Ave, que também vem de uma eliminação na Taça de Portugal, Rúben Amorim garante duas coisas, apesar dos três novos casos de covid-19 no grupo.

“Vai ser um Sporting na máxima força. Tivemos alguns casos que alteraram a preparação, mas temos outros jogadores. Por sorte tivemos mais um dia para preparar o jogo e vamos apresentar-nos na máxima força, com uma equipa mais do que capaz para vencer um excelente adversário, com bons valores, que ganhou bem ao Portimonense, com um treinador que já conheço desde os sub-23… e que também perdeu na Taça, como nós, e vai querer emendar isso”.

Rúben Amorim voltou por momentos à Madeira e ao jogo com o Marítimo, para lembrar que já ganharam com exibições bem menos conseguidas e o que verdadeiramente falhou foi a eficácia.

“O Sporting está muito bem e vai fazer um grande jogo. Na Madeira, o que aconteceu é que normalmente somos muito eficazes e o jogo podia estar resolvido na primeira parte. Não resolvemos e depois não conseguimos dar a volta. Parabéns ao Marítimo”, declarou, respondendo à questão do arrependimento por ter arriscado numa equipa com tantas alterações.

“O Sporting tem um projecto e se não dermos uma oportunidade aos jogadores nestas alturas, quando é que vão jogar. Objectivo é ganhar e entendemos que devíamos ter feito aquela opção. O que não fizemos foi golos”, reagiu, recusando haver falta de estofo em provas a eliminar, como sugerem as derrotas na Liga Europa e na Taça de Portugal.