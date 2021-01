Covid-19 afasta Otávio do FC Porto-Benfica

Otávio vai falhar o clássico de sexta-feira com o Benfica. O médio brasileiro realizou um teste à covid-19 com resultado positivo e vai, por isso, não só ficar de fora do jogo da Liga, mas também do encontro com o Sporting para a Taça da Liga, na terça-feira.

O jogador já tinha feito um teste com desfecho inconclusivo e o caso foi gerido com cautela, até por Sérgio Conceição, que na conferência de imprensa de lançamento da partida se escusou a comentar o tema.

Nesta quinta-feira, segundo avança a imprensa desportiva, Otávio terá repetido o teste ao novo coronavírus, com o resultado a confirmar que o jogador está infectado. É mais uma baixa, a juntar, pelas mesmas razões, às de Fábio Vieira, Manafá e Carraça, mas é uma ausência com impacto directo no FC Porto.

Otávio tem sido um dos melhores elementos dos “dragões” na presente temporada, com uma influência cada vez maior no rendimento da equipa. Forte no corredor central, quer a criar, quer a fechar espaço no momento da perda, tem feito parte do núcleo duro de Sérgio Conceição.

No jogo com o Benfica, na sexta-feira à noite (21h), estará em causa o segundo lugar no campeonato e será o segundo entre as duas equipas, depois do triunfo do FC Porto na Supertaça, por 2-0.