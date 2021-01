Benfica com três novos casos de covid-19

Na véspera do “clássico” no Dragão com o FC Porto, o novo coronavírus voltou a atacar a equipa benfiquista, mas não é claro se são jogadores, treinadores ou dirigentes.

A pandemia da covid-19 voltou a atacar na Luz. Segundo confirmou o PÚBLICO de fonte oficial do Benfica, a última testagem revelou três novos casos positivos, não sendo para já conhecida a identidade dos infectados. O Benfica, segundo adiantou ao PÚBLICO a mesma fonte, não irá divulgar nenhum boletim clínico durante esta quinta-feira, sendo que também não foi divulgada qualquer lista de convocados.

Este novo surto de casos surge na véspera do “clássico” no Dragão frente ao FC Porto. Durante a conferência de imprensa, o treinador benfiquista Jorge Jesus tinha-se congratulado por não ter casos de covid-19 no plantel e de ter apenas uma baixa devido a lesão (André Almeida), mas as palavras de Jesus aconteceram antes de serem conhecidos estes novos casos e, por isso, não é claro que estes três infectados são jogadores, treinadores, dirigentes ou outros membros do staff benfiquista.

Os últimos dois jogadores que estiveram infectados no plantel foram o brasileiro Gabriel e o argentino Franco Cervi, ambos já dados como recuperados. Antes, João Ferreira, Gonçalo Ramos, Jardel, Seferovic, Pizzi, Taarabt, Darwin e Weigl também estiveram infectados com covid-19.