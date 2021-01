Athletic elimina Real Madrid e está na final da Supertaça

O Real Madrid não vai revalidar a conquista da Supertaça espanhola. Nesta quinta-feira, os “merengues” perderam em Málaga, diante do Athletic Bilbau, por 1-2, e ficam assim de fora da final do próximo domingo.

Depois de o Barcelona se ter qualificado no desempate por grandes penalidades, frente à Real Sociedad, ficou à espera para saber quem iria encontrar na final da prova. E se os bascos conseguiram surpreender o Real Madrid muito o devem ao experiente Raul Garcia, que marcou aos 18’ e 38’ (de grande penalidade), colocando o Athletic em vantagem.

No segundo tempo, e apesar do maior assédio da equipa de Zidane (teve mais posse, mais chegadas à área, mais remates), o máximo que o Real conseguiu foi reduzir, por Benzema, aos 77’.

O Athletic Bilbau regressa à final da Supertaça seis anos depois da última presença (conta dois triunfos, um 1984 e outro em 2015), sendo que esta é a primeira vez que o consegue no novo formato de final four. Curiosamente, a última conquista obtida aconteceu precisamente diante do Barcelona, adversário que irá defrontar no domingo, em Sevilha.