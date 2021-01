Profissionais da cultura recebem 438 euros e DGArtes adia concursos para 2022 e apoia todas as estruturas elegíveis

A ministra da Cultura anunciou esta quinta-feira que a Direcção-Geral das Artes (DGArtes) vai apoiar as entidades artísticas sem realizar quaisquer concursos em 2021. “Em função da sua excepcionalidade, decidimos que não é um ano para concursos”, disse Graça Fonseca, esclarecendo que o próximo ciclo concursal só arrancará em 2022, e que a DGArtes vai apoiar — com 12 milhões de euros em dois anos — as 75 entidades consideradas elegíveis no concurso de apoio sustentado 2020-2021, mas que não tinham sido apoiadas por falta de orçamento.