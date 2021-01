Morreram 156 pessoas no dia em que Portugal passou os 500 mil casos de infecção

Há novos máximos de vítimas mortais por covid-19 e novos casos em Portugal: o boletim desta quarta-feira da Direcção-Geral da Saúde indica que morreram mais 156 pessoas e foram identificadas 10.556 novas infecções na terça-feira.

O número de mortes ultrapassa o máximo diário registado no dia anterior (155 esta terça, valor relativo a segunda-feira), enquanto o número de casos suplanta os 10.176 notificados no boletim de 8 de Janeiro – nesse dia registou-se ainda um máximo de mortes até então (118), bem como valores recorde de internamentos e doentes em unidades de cuidados intensivos.

Dos 10.556 casos registados, Lisboa e Vale do Tejo foi a região com mais infecções identificadas, com 3973, seguida de perto pela região Norte, que contabilizou na terça-feira 3628 – juntas somam 7601 novos casos, 72% do total nacional. Seguem-se o Centro, com 2136 casos; o Alentejo com 475 novas infecções (também um recorde), o Algarve com 411 casos; os Açores com 69 infecções; e a Madeira com 44 casos.

Nos últimos O crescimento muito acelerado da pandemia e a pressão exercida sobre os serviços de saúde levaram o Governo a impor um novo confinamento geral. As medidas deste cenário ainda vão ser aprovadas esta quarta-feira, ao abrigo do projecto de decreto presidencial do nono estado de emergência que foi assinado esta manhã por Marcelo Rebelo de Sousa. O novo confinamento entrará em vigor às 00h de quinta-feira, 14 de Janeiro, e vai durar até às 23h59 de 30 de Janeiro.