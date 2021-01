Ministra manda hospitais suspenderem cirurgias prioritárias e passarem ao nível máximo de contingência

A ministra da Saúde determinou esta quarta-feira que os hospitais passem para o nível máximo dos seus planos de contingência e suspendam mesmo as cirurgias prioritárias, incluindo as oncológicas, a partir de agora e até ao final deste mês, desde que tal “não coloque o utente em risco de vida ou grave prejuízo”. O principal objectivo destas medidas, explica Marta Temido num despacho enviado aos hospitais e publicado no Diário da República, é reforçar os cuidados aos doentes em estado crítico.

Mas este despacho não se aplica a hospitais como os IPO (institutos de oncologia) que “estão disponíveis para receber os doentes que requeiram cirurgia prioritária”, esclareceu já o gabinete da ministra, que destaca que o adiamento das cirurgias será sempre feito “mediante avaliação clínica e garantia” de que o prognóstico do doente não é afectado. A lei determina que as cirurgias prioritárias devem ser feitas no prazo máximo de 45 dias após a indicação cirúrgica.

Este tipo de orientações já tinham sido dadas outras fases da pandemia, mas é a primeira vez que inclui cirurgias prioritárias.

Lembrando que Portugal regista mais de 900 casos novos de infecção pelo novo coronavírus no valor acumulado nos últimos 14 dias e que o índice de transmissibilidade (Rt) é superior a 1, a ministra da Saúde sublinha que estes factores “colocam o sistema de saúde, e em particular o Serviço Nacional de Saúde (SNS), sob elevada pressão, em especial no internamento hospitalar”. Por isso, acrescenta, é necessário “assegurar a mobilização de todos os profissionais de saúde habilitados" a dar resposta face à crescente pressão nos internamentos, que têm registado recordes sucessivos, tanto em enfermarias como em unidades de cuidados intensivos.

É nestas unidades que tratam os doentes em estado muito grave que esta mobilização é “particularmente importante”, enfatiza a governante, que manda suspender a actividade programada não urgente, mesmo a prioritária, desde que esta suspensão não implique risco de vida para os utentes ou limitação grave do seu prognóstico e igualmente “limitação de acesso a tratamentos periódicos ou de vigilância, designadamente no âmbito do acompanhamento da gravidez, exacerbação das doenças crónicas ou outros”.