Graça Franco saiu da direcção de informação da Rádio Renascença

Graça Franco já não é a directora de informação da Rádio Renascença (RR), depois de 11 anos no cargo. A mudança foi noticiada pelo Jornal de Notícias esta quarta-feira e confirmada pelo PÚBLICO junto da jornalista. A posição deixada vaga no dia 31 de Dezembro foi ocupada por Pedro Leal, actual director-geral de produção na rádio pertencente ao Patriarcado de Lisboa e à Conferência Episcopal Portuguesa.

A jornalista Graça Franco assumiu o cargo de directora de informação da RR em 2009, substituindo Francisco Sarsfield Cabral. “Suceder ao Francisco, além de uma honra, foi uma enorme dificuldade”, relembra, fazendo um balanço positivo dos 11 anos que passou como responsável da redacção da Renascença: “Foram anos muito desafiantes. A rádio era um meio que estava em queda, mas acho que recuperámos, mudámos completamente. Ganhámos quase todos os prémios de excelência e acho que era um reconhecimento do trabalho feito.”

Apesar da saída – feita de forma “amigável”, de acordo com Graça Franco – a ligação da jornalista à RR não se extingue, com a antiga directora de informação a continuar a trabalhar em regime pro bono para a rádio, algo que também tinha acontecido com o seu antecessor, Francisco Sarsfield Cabral, após a saída deste. Uma colaboração externa que permitirá a Graça Franco manter a opinião e crónicas para o site da emissora católica.

Graça Franco iniciou a carreira jornalística no Diário de Notícias, no início da década de 1980. Ao longo dos anos passou ainda pelo semanário Independente, pelo PÚBLICO e pela TVI. A saída da direcção de Informação da RR não significará um ponto final na sua actividade profissional, garante a própria, que tece elogios rasgados ao homem que tomará conta do cargo que abandona em 2021: Pedro Leal vai acumular as novas funções com o cargo de director-geral de produção.

O grupo Renascença Multimédia conta com marcas de rádios (RR, RFM, Mega Hits) além de rádios online (80's RFM, Oceano Pacífico, RFM Clubbing) e vários outros meios.