Governo apresenta hoje novas medidas de confinamento. O que já se sabe e o que falta decidir?

O Governo vai anunciar esta quarta-feira as medidas de confinamento geral, ao abrigo do projecto de decreto presidencial de estado de emergência, para travar a pandemia de covid-19 em Portugal.

O Parlamento aprovou já, na manhã desta quarta-feira, a renovação do estado de emergência, entre 16 e 30 de Janeiro, com os votos a favor do PS, PSD, CDS e PAN. Segue-se a reunião do Conselho de Ministros, após a qual o primeiro-ministro deverá falar ao país.

Na terça-feira, após uma reunião com especialistas no Infarmed, em Lisboa, António Costa classificou como “alarmante” a dinâmica de “fortíssimo crescimento” dos novos casos de infecção pelo SARS-CoV-2 — que atingiram os dez mil por dia —, pelo que disse ser “essencial” adoptar novas medidas. Consulte aqui o que já se sabe sobre o novo confinamento, que deverá entrar em vigor às 0h00 de quinta-feira, 14 de Janeiro:

Quanto à questão das escolas, que está a gerar mais dúvidas, o Governo tinha já dado a entender que a ideia seria manter as escolas abertas. O ministro da Educação defende que o ensino presencial nas escolas seja mantido durante o novo confinamento. Numa audição parlamentar, nesta terça-feira, Tiago Brandão Rodrigues considerou que o “custo do encerramento das escolas é bem superior ao risco que possa existir”.

Os especialistas que participaram na reunião no Infarmed nesta terça-feira explicaram, por sua vez, que fechar as escolas permitirá reduzir a transmissão do vírus de forma mais acentuada, mas se tudo o resto se confinar, será possível fazer descer o índice de transmissão (R) da covid-19 mesmo com aulas presenciais.

Na mesma reunião, o epidemiologista da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa Manuel Carmo Gomes anteviu que nas próximas duas semanas o país chegue aos 14 mil casos diários de infecção e às 150 mortes por dia, mesmo com o confinamento geral e o eventual encerramento das escolas.

Em entrevista ao PÚBLICO, Manuel Carmo Gomes projecta um cenário de grande pressão nos hospitais (devido ao aumento de casos), mesmo que se tomem medidas restritivas no imediato. O especialista considera que, perante a gravidade da situação actual, as escolas devem fechar, mantendo-se as aulas presenciais para as crianças com menos de dez a 12 anos.