Covid-19: Marcelo volta à situação de “baixo risco”

Nova avaliação permitiu ao Presidente da República regressar ao Palácio de Belém, mas não pode frequentar locais com aglomerações de pessoas.

Marcelo Rebelo de Sousa deixou de estar confinado em casa, regressou ao Palácio de Belém e passou à situação de “baixo risco” depois de nova avaliação do delegado de saúde de Lisboa e Vale do Tejo, feita perto da meia-noite terça-feira.

“’Após avaliação de risco, foi considerado como tendo tido exposição de baixo risco’, podendo retomar a actividade, mas ficando em ‘vigilância passiva durante 14 dias’, o que significa, designadamente, ‘não frequentar locais com aglomerações de pessoas’”, revela uma nota da Presidência da República

O comunicado acrescenta que esta avaliação “refere-se tanto à situação resultante do teste positivo da passada segunda-feira, seguido de dois testes negativos realizados pelo Instituto Ricardo Jorge, que é o laboratório nacional de referência”, quer “ao contacto com o elemento da sua segurança pessoal, cujo resultado positivo do teste foi conhecido ontem ao fim da tarde”.

O Presidente da República regressou assim ao Palácio de Belém, “retomando a sua actividade com aquela restrição”.