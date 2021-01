Escolas não vão fechar no novo confinamento, que começa na sexta-feira

António Costa apresenta as medidas do novo confinamento

Todas as escolas vão continuar abertas no novo confinamento, que começa na sexta-feira. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, no final do Conselho de Ministros.

António Costa vincou a necessidade de “não voltar a sacrificar a actual geração de estudantes”. Por isso, todos os estabelecimentos educativos continuam em funcionamento.

Tirando esta medida, este novo confinamento repete os moldes do primeiro, na Primavera de 2020.

“Não há cansaço que nos permita assumir esta dor colectiva de continuarmos a ter mais de 100 mortes por dia, não é aceitável e temos de parar isto. A mensagem fundamental das decisões que tomamos é regressar ao dever de recolhimento domiciliário, tal como o tivemos em Março e Abril quando travámos com sucesso a primeira vaga. Não nos foquemos na excepção, mas sim na regra. A regra é simples: cada um de nós deve ficar em casa”, disse.

O primeiro-ministro afirmou que é preciso “travar o crescimento da pandemia, salvar vidas, esmagar a curva, proteger o SNS, apoiar os profissionais de saúde e que os portugueses se ajudem uns aos outros”.

As medidas têm como objectivos “esmagar” a curva epidemiológica, “salvar vidas” e proteger o Serviço Nacional de Saúde. O número de mortos elevado do último dia – mais de cinco centenas desde domingo – indica que este é “um momento mais perigoso”. “O que torna este momento mais difícil é que a mesma esperança de que podemos vencer a pandemia é a mesma esperança que alimenta o relaxamento, que torna mais perigosa esta pandemia.”

“Quando hoje [quarta-feira] vimos uma senhora de 111 anos num lar em Gouveia a ser vacinada, isso acalenta-nos a esperança de saber que será possível vencer esta pandemia. Mas, ao mesmo tempo, quando tivemos mais 156 falecimentos, ontem mais 155, um total de 535 pessoas que morreram vítimas da covid-19 desde o passado domingo, percebemos que estamos num momento mais perigoso. Pior: o que torna este momento particularmente difícil é que a mesma esperança que a vacina nos dá de que podemos vencer a pandemia é a mesma que alimenta o relaxamento que torna mais perigosa esta pandemia. Por isso esse, é um daqueles momentos, que mais uma vez temos de nos mobilizarmos com sentido de comunidade. Sabendo que o salvamento de cada um de nós depende do salvamento de todos nós”, alertou António Costa.

Mais votos favoráveis

O Presidente da República decretou esta quarta-feira a modificação do estado de emergência em vigor, a partir de quinta-feira, e a sua renovação por mais 15 dias, até 30 de Janeiro, para permitir medidas de contenção da covid-19.

“A renovação do estado de emergência até às 23h59 do dia 30 de Janeiro, que acabo de assinar, depois de viabilizada, face à gravidade da situação, por mais de 90% dos deputados, tem um fim muito urgente e preciso: tentar conter e inverter o crescimento acelerado da pandemia, visível, nos últimos dias, em casos, internamentos, cuidados intensivos e, ainda mais, em mortos”, afirma Marcelo Rebelo de Sousa numa nota publicada no site da Presidência da República.

Também esta quinta-feira, a Assembleia da República autorizou a declaração do estado de emergência com os votos favoráveis de PS, PSD, CDS-PP e PAN, uma maioria alargada face às votações anteriores realizadas em Novembro, Dezembro e no início deste mês, em que apenas socialistas e sociais-democratas tinham votado a favor.

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quarta-feira que a covid-19 fez mais 156 mortes e 10.556 casos em Portugal, novos máximos diários. Desde o início da pandemia, o país soma 8236 mortes e conta já mais de 500 mil casos identificados (507.108).

O número de mortes ultrapassa o máximo diário registado no dia anterior (155 esta terça, valor relativo a segunda-feira), enquanto o número de casos suplanta os 10.176 notificados no boletim de 8 de Janeiro – nesse dia registou-se ainda um máximo de mortes até então (118), bem como valores recorde de internamentos e doentes em unidades de cuidados intensivos.