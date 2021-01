Chefe de segurança do Presidente está infectado. Marcelo em isolamento

Presidente da ARS de Lisboa tinha começado por autorizar participação no debate da RTP, mas recuou perante a possibilidade de ter havido um contacto de alto risco no domingo.

O chefe de segurança do Presidente da República fez um teste positivo à covid-19 nesta terça-feira e esse foi o factor que acabou por impedir Marcelo Rebelo de Sousa de participar no debate com todos os outros candidatos a Belém na RTP. O agente passou o domingo passado no Palácio de Belém, juntamente com o chefe de Estado, e tiveram contactos próximos em sítios fechados, contou Marcelo Rebelo de Sousa ao PÚBLICO.