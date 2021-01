Universidade do Porto tem 5000 euros para a melhor investigação científica

Estão abertas as candidaturas para a 4.ª edição do Prémio de Excelência na Investigação Científica da Universidade do Porto. A distinção, diz a instituição, pretende “reconhecer e fomentar a participação dos docentes e investigadores da U.Porto em projectos de investigação científica”, valorizando o esforço “nos domínios da produção científica”.

Promovido pela vice-reitoria para a Investigação, Inovação e Internacionalização, o concurso abrange todos os docentes e investigadores da Universidade do Porto. O vencedor recebe 5000 euros.

A avaliação das candidaturas tem em conta a angariação de financiamento para as actividades de investigação científica (35%) e, acima de tudo, a produção de publicações científicas (65%).

As candidaturas podem ser feitas até 31 de Janeiro através do preenchimento do formulário, que deve ser enviado por email para premio.id@reit.up.pt. O júri é presidido pelo vice-reitor da UP, Pedro Rodrigues, e conta com mais cinco vogais.

O vencedor será anunciado em Março de 2021. Mais informações podem ser consultadas no regulamento.

Texto editado por Amanda Ribeiro