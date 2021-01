Com o casaco amarelo e andorinhas sobre a cabeça: Greta Thunberg está num selo

No topo de uma colina, com o clássico casaco amarelo e andorinhas a sobrevoarem-lhe cabeça: é assim que Greta Thunberg é retratada no selo sueco que já está à venda.

A activista sueca, que celebrou 18 anos a 3 de Janeiro, foi ilustrada pelo artista (também sueco) Henning Trollback, para uma série de selos intitulada Valuable Nature, que se foca no ambiente e em objectivos definidos pelo Parlamento sueco relativos à crise ambiental, explicou a transportadora PostNord ao West Australian.

À colecção vão também pertencer habitats que o Parlamento considera importantes proteger, como montanhas e a flora lá existente, florestas, paisagens agrícolas, pântanos e espécies ameaçadas de sapos. “Os desenhos devem reflectir o nosso tempo, onde a questão ambiental tem sido realçada há anos, e muito mais através da forte voz de Greta Thunberg”, referiu Stina Olofsdotter, em comunicado citado no mesmo texto.

Recorde-se que Greta Thunberg deu início a um movimento mundial de jovens activistas que, em prol do clima, fazem greve à escola para protestar pelo clima. A jovem falta às aulas todas as sextas-feiras há 125 semanas para mostrar o desagrado em relação à inércia dos governos perante a crise climática e ambiental.