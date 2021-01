A salada vem com folhas... diferentes: este é o primeiro restaurante de cannabis da Tailândia

Um spa na Tailândia abriu portas a um novo tratamento: comida tradicional saudável preparada com cannabis. Depois de o Governo tailandês legalizar o uso da maioria das partes da marijuana e plantas de cânhamo em cosméticos e alimentos, o Abhaibhubhubejhr Day Spa inaugurou o primeiro restaurante de cannabis no país.

Saladas picantes com marijuana frita ou uma sandes de porco e folhas de marijuana são alguns dos pratos com base na sabedoria popular tailandesa, onde a marijuana tem sido utilizada como especiaria e para tratamentos alternativos há séculos. O Abhaibhubhubejhr Day Spa faz parte do Hospital Chao Phraya Abhaibhubejhr, em Prachin Buri, lar da primeira clínica de marijuana medicinal do país.

Em 2018, a Tailândia tornou-se o primeiro estado do Sudeste Asiático a legalizar a cannabis para uso médico e para fins de investigação. Apenas as partes da planta que contêm vestígios muito baixos do principal componente psicoactivo, o THC, são agora legais também para consumo.