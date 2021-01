As fitas de Mobius

Não respondo pelo que faço se ouvir mais uma pessoa alvitrar que devo estar muito contente com o confinamento, dado eu viver alegremente confinado desde que descobri o caminho para casa no fim do anterior milénio. Por uma única razão: só tem graça ficar-se em casa se mais ninguém estiver em casa. Ou por outro lado: grande parte do encanto de ficar em casa reside no facto de todas as outras pessoas estarem na rua.