A Livraria Campos Trindade vai fechar na Rua do Alecrim, mas não é o seu fim

Livraria fundada por Tarcísio Trindade fecha portas no fim do mês devido à renda “incomportável” do espaço que ocupa na Rua do Alecrim. Mas este não é o fim de um projecto de vida que começou há 44 anos. Bernardo Trindade quer reabrir a livraria num outro espaço. “Eu só sei fazer isto. Vou continuar.”