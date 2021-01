Militares reforçam Capitólio até à tomada de posse de Biden

A poucos dias da tomada de posse do novo presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, as forças de segurança ultimam preparativos com o objectivo de impedir a repetição das imagens da invasão dos apoiantes de Donald Trump ao Capitólio. São cerca de 20 mil os militares destacados para assegurar a segurança dos envolvidos na transição de poder.

Para este edifício, um dos símbolos da democracia norte-americana, a Guarda Nacional destacou dezenas de operacionais armados, num momento em que se discute o processo de destituição do actual presidente Donald Trump.

Estas imagens capturam a preparação das forças especiais, que chegaram mesmo a dormir no chão do Capitólio. A cerimónia de tomada de posse está marcada para daqui a uma semana, no dia 20 de Janeiro.