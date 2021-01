Lojas de bens essenciais abertas, mas cabeleireiros e centros comerciais voltam a fechar

Os estabelecimentos comerciais de venda de bens essenciais, desde as mercearias de bairro aos super e hipermercados, vão manter-se abertos durante o novo período de confinamento que deverá vigorar a partir desta sexta-feira, mantendo-se a limitação de cinco pessoas por cada 100 metros quadrados.

Na apresentação das medidas que vigorarão durante um mês, o primeiro-ministro assegurou que está garantido o normal abastecimento de bens essenciais, não se justificando uma corrida às compras, como aconteceu em finais de Março e início de Abril de 2020. E que estes estabelecimentos não terão limitações de horários.

Farmácias, dentistas, veterinários e lojas de ferragem, são alguns dos estabelecimentos que vão poder continuar em funcionamento.

Mas a maioria dos negócios e serviços, que já foram obrigados a encerrar no confinamento do ano passado, voltam a essa situação durante o próximo mês. Neste grupo estão grande parte das lojas de comércio não alimentar com porta aberta para a rua, como os cabeleiros, barbearias, e também ginásios, entre outros. São também incluídos cafés e restaurantes, salvo para serviço de take way e entregas ao domicílio,

As lojas dos centros comerciais, salvo as de serviços essenciais, como farmácias ou supermercados, também voltam a encerrar.

O que permanece aberto, desta vez, são os mercados. É permitido o funcionamento de feiras e mercados, mas apenas nos casos de venda de produtos alimentares, explica o executivo.