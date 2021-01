Abel Ferreira, o treinador-tutor

Português conduziu o Palmeiras à final da Taça dos Libertadores, a quinta na história do clube. Defensor da dimensão humana antes da desportiva, cultiva a instrução dos jogadores e o lado estratégico do jogo.

Ser celebrado no momento da derrota é algo de incomum no mundo do desporto, mas há derrotas e derrotas. E aquela que o Palmeiras sofreu nesta madrugada, em casa, diante do River Plate (0-2), não impediu a equipa brasileira de se qualificar para a final da Taça dos Libertadores pela quinta vez na história. Por arte e engenho dos jogadores, claro, mas também pela sagacidade e capacidade estratégica do treinador. Abel Ferreira está na crista da onda: aos 42 anos, está a um triunfo da maior conquista da carreira.

Longe vão os tempos em que o agora técnico do finalista da maior competição de clubes da América do Sul vivia de proezas virtuais. Já então, aos comandos de uma equipa modesta do jogo de computador Football Manager, tinha uma especial apetência por underdogs, clubes modestos com a ambição de se superarem a si mesmos. Não será propriamente o caso do Palmeiras, até porque Abel Ferreira já assumiu nunca ter treinado “uma equipa com tanta qualidade”, mas explicará a “viagem” recorrente do técnico a valores como trabalho e humildade.

Mais do que um lateral direito combativo e de pulmão cheio (representou Penafiel, V. Guimarães, Sp. Braga e Sporting), Abel foi essencialmente um aprendiz enquanto jogador. Foi aproveitando cada minuto do treino, cada minuto do jogo para engrossar o conhecimento sobre a posição que desempenhava e sobre a organização colectiva da equipa. Para se debruçar sobre posicionamentos, com e sem bola, tomadas de decisão ou opções estratégicas. Numa palavra, foi evoluindo.

Foram 32 gols marcados na @LibertadoresBR até aqui! Bora relembrar a nossa trajetória até a grande final ???#AvantiPalestra #PALxRIV#AlmaECoraçãopic.twitter.com/qGPA8p1m9Z — SE Palmeiras (de ??) (@Palmeiras) January 13, 2021

Por isso, quando aos 31 anos chegou a primeira verdadeira lesão da carreira, que acabaria por empurrá-lo precocemente para fora dos relvados, o passo seguinte era já óbvio. Aprendera o suficiente com os treinadores que encontrara, com Jesualdo Ferreira à cabeça, para assumir sem receios o desafio de orientar homens, como tantas vezes gosta de dizer. Homens, antes de serem jogadores em aperfeiçoamento.

Esse regime preparatório que foi cumprindo a cada temporada em que calçava as chuteiras ganhou uma outra dimensão aos 24 anos, altura em que assumiu para si mesmo a vontade indómita de ser treinador. O facto de manter, já então, um diário no qual apontava as principais ocorrências dos treinos, desde questões de liderança a componentes estratégicas, passando por conversas e sistematização do trabalho de campo, era um indicador bastante forte do que estava para vir.

“Tive alguns treinadores que treinavam e outros que ensinavam. Os primeiros gritavam: ‘Pressiona’. Mas onde? Como? Quem? Onde?”, questionava num artigo que escreveu para o The Coaches Voice. Entre os mentores coloca Jesualdo no topo da pirâmide, essencialmente pela capacidade de fazer as perguntas certas, de problematizar, de cuidar de que os atletas sabem o que fazem, quando e por que razão têm de o fazer. E essa é uma característica de que não abdica, a de partilhar conhecimento com os jogadores, esse lado pedagógico insuflado pela licenciatura que tirou em Educação Física.

O primeiro passo com a braçadeira de treinador foi dado nos juniores do Sporting, em 2011, mas a chegada de Bruno de Carvalho à presidência do clube conduziu-o à porta de saída. O Sp. Braga acolheu-o, deixou-se convencer pelos três anos de trabalho na equipa B e ofereceu-lhe o cargo na formação principal em 2016.

Foi a oportunidade pela qual esperava: entre alguns brilharetes internos e na Liga Europa, acabou por deixar o clube em 2019, para rumar ao PAOK. E entre a viagem da Grécia para o Brasil houve cerca de um ano de intervalo, com o triunfo sobre o Benfica na pré-eliminatória da Champions a funcionar como o gatilho para o interesse do Palmeiras.

“Digo-vos isto: não existe uma fórmula perfeita. Não existe um plano de jogo perfeito. Apenas aquele em que acreditamos”, enuncia. E se há algo em que Abel Ferreira acredita é na mutabilidade do jogo, na necessidade crescente de dotar as equipas de ferramentas para se adaptarem e reconverterem em função daquilo que o adversário vai exigindo ao longo dos 90 minutos. Nesse particular, tem na “montra” para exibir um embate com o Hoffenheim, em Setembro de 2017, em que o “seu” Sp. Braga passou de um 4x4x2 para um 5x4x1 com sucesso — venceu, de resto, os alemães, que eram orientados por Julian Nagelsmann.

Para fechar a noite e a madrugada de #AlmaECoração, confira a coletiva de Abel Ferreira após a nossa classificação para a final da @LibertadoresBR ???????#AvantiPalestra #PALxRIVpic.twitter.com/wWFH3WYhTi — SE Palmeiras (de ??) (@Palmeiras) January 13, 2021

No Brasil, já abriu parte do livro e experimentou diferentes sistemas (4x4x2, 4x3x3, 3x4x2x1), acabando por surpreender o River Plate na Argentina, no jogo da primeira mão das meias-finais da Taça dos Libertadores, que o Palmeiras venceu por 0-3. “Conseguimos a qualificação para a final muito pelo jogo que fizemos lá. No de hoje [ontem], o adversário foi superior a nós, não custa admitir. No primeiro fomos muito melhores, podíamos ter feito mais. Esta foi uma das melhores derrotas que eu e o Palmeiras tivemos, foi uma boa altura para perdermos”

Até agora, são 13 vitórias, três derrotas e um empate que soma o Palmeiras versão Abel, que também já assegurou a presença na final da Taça do Brasil. O título da Libertadores, esse, será discutido no dia 30, no Maracanã. E algo que o treinador deverá pedir aos jogadores é que não se deixem afectar pela importância do momento, usando uma ideia recorrente: “Se nos concentrarmos no processo, o resultado aparecerá”.