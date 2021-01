Sp. Braga “devolve” derrota ao Benfica e conquista Taça de Portugal feminina

O Sp. Braga conquistou nesta terça-feira, pela primeira vez na sua história, a Taça de Portugal de futebol feminino, ao derrotar o Benfica por 3-1, numa final relativa à época 2019-20 e disputada no Estádio Municipal de Aveiro.

Ao contrário do que havia sucedido há uma semana, na final da Taça da Liga (que o Benfica conquistou, com um triunfo por 3-0), desta vez foram as minhotas a chegar à vantagem, quando Hannah Keane inaugurou o marcador (8').

A resposta das “encarnadas” chegou já no segundo tempo, pelos pés de Nycole Raysla (50'), mas a igualdade não durou sequer um quarto de hora. Aos 54’, Jermaine Seoposenwe fez o 2-1 e ainda conseguiria bisar aos 77’, fechando o resultado.

Ao arrecadar este troféu, o Sp. Braga torna-se na nona equipa a vencer a Taça de Portugal, uma competição que é dominada pelo 1.º de Dezembro, com sete conquistas.