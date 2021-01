Ginásios fecham, campeonatos continuam

O futebol português parou em Março do ano passado. A jornada do principal campeonato nacional de futebol que era para se disputar no fim-de-semana de 14 e 15 de Março já não se disputou nessa data, não se sabendo, na altura, quando regressaria. Demoraria quase três meses até a bola voltar a rolar nos relvados portugueses. Desta vez, no entanto, as competições profissionais ou equiparadas (os primeiros níveis masculinos e femininos de cada federação) vão continuar em actividade.

Assim, e no caso do futebol português, continuam a poder competir, sem público, a selecção nacional e os clubes da I e II Ligas. O mesmo vai ocorrer nas provas de topo da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), ou seja, continuam a disputar-se a I Liga de futebol feminino, o Campeonato de Portugal e a I Divisão (masculina e feminina) de futsal.

O mesmo sucede com as eliminatórias da Taça de Portugal (competição que também tem sido equiparada a competição profissional) e que no final do mês tem agendados os quartos-de-final da prova.

Já os campeonatos distritais de futebol e a Liga revelação irão parar durante este período de confinamento generalizado.

O mesmo se aplica a todas as restantes modalidades desportivas ditas amadoras. Em todas elas, as competições equiparadas a profissionais (ou seja, os primeiros níveis masculinos e femininos) vão poder continuar em actividade. Já todas as restantes divisões e escalões páram.

No que diz respeito ao desporto de lazer, os ginásios voltam a ter que fechar portas, tal como vai suceder com outros equipamentos desportivos, como piscinas ou pavilhões.