Dos jogos da Taça de Portugal, no que às arbitragens diz respeito, o destaque maior vai para o Nacional-FC Porto, com situações de difícil análise quer no terreno, quer na ligação árbitro-VAR, quer inclusive na dissonância entre o texto da lei e as indicações que na prática foram dadas aos árbitros. Por isso, começo por esse jogo a análise dos casos.