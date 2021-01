China liderou receitas de bilheteira dos cinemas em 2020

Não constituiu propriamente uma surpresa. Pela primeira vez na história, em 2020, a China ultrapassou os Estados Unidos em volume de receitas de bilheteira nas salas de cinema. Essa é a tendência em muitas áreas, muito além do cinema, mas até nesta a inclinação já se vinha a desenhar nos últimos anos. Por outro lado, a aparente reacção mais rápida à disseminação do vírus por parte das autoridades chinesas terá permitido um regresso mais cedo às salas de cinema.

Em 2020, um pouco por todo o mundo, as salas de cinema estiveram encerradas durante largos períodos. Como consequência, as receitas diminuíram bruscamente. A venda de bilhetes globalmente, segundo cálculos da imprensa especializada americana, terá passado dos 34.700 milhões de euros em 2019 para 12.000 milhões de euros em 2020, naquele que é o nível mais baixo nas últimas quatro décadas. Quem conseguiu minorar, apesar de tudo, essas quebras, foi a China.

Durante o ano de 2020, o gigante chinês registou receitas de 2500 milhões de euros, segundo o Instituto Nacional de Filmografia, ou seja, 68% a menos do que no ano anterior, mas o suficiente para colocar-se acima dos 1800 milhões de euros dos EUA, que sofreu uma quebra de 80%, segundo dados da consultora ComScore. Na lista divulgada pela consultora, seguem a China e os EUA, mas a muita distância, países como o Japão, Reino Unido, Coreia do Sul e Índia.

Em Portugal, segundo dados revelados esta terça-feira, os cinemas sofreram uma quebra de 75,55% em audiência e receitas no ano passado face a 2019, ou seja, tiveram menos 11,7 milhões de espectadores e facturaram menos 62,7 milhões de euros. Para os resultados da China parece ter contribuído a gestão mais rápida da pandemia por parte das autoridades, que permitiu de forma faseada a abertura de espaços públicos, entre os quais os cinemas. As salas na China encerraram a 23 de Janeiro de 2020, e desde então foram recuperando a actividade regular de forma escalonada, com 30% em Julho, 50% em Agosto e 75% a partir de Setembro.

Com estes números também não constituiu surpresa que, pela primeira vez, o filme mais rentável e com maior receita de bilheteira de 2020 seja uma produção chinesa. Trata-se de Ba Bai (The Eight Hundred), um drama que recria a heróica resistência de um grupo de soldados chineses perante o avanço das tropas imperiais japonesas sobre Xangai em 1937: rendeu 391 milhões de euros nas bilheteiras. Recorde-se que, em 2019, o rei da bilheteira foi Vingadores: Endgame, com 2300 milhões de euros.