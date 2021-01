Já há 72 casos da variante identificada no Reino Unido em Portugal

Até agora, em Portugal, foram identificados 72 casos associados à variante encontrada no Reino Unido, segundo um relatório o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa). Esses casos estão distribuídos por dez distritos de Portugal continental e pelas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. O relatório aponta já para a “existência de transmissão comunitária” desta variante no país.

Na actualização da situação sobre a diversidade genética do coronavírus SARS-CoV-2 explica-se que foram inseridas mais 55 sequências com o objectivo de procurar a presença dessa variante em amostras suspeitas. Essas amostras estavam ligadas a casos positivos de covid-19 com historial de viagem e à falha de detecção do gene S em testes de diagnóstico. Muitos laboratórios usam como teste um que detecta o vírus através de três porções do SARS-CoV-2 e uma delas é o gene S. No Reino Unido começou a verificar-se que existia uma grande percentagem de amostras que falhava esse gene, o que poderia ser uma indicação da existência da variante.

Juntam-se agora 38 novos casos associados a esta variante aos 34 antes confirmados. Os casos mais recentes são referentes a amostras colhidas nos aeroportos de Lisboa, do Porto e provenientes de todas as regiões de Saúde do país, excepto da Região Autónoma da Madeira. A variante já está assim presente nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e em dez distritos de Portugal continental. No relatório não se indica quais são eles.

“A diversidade genética e dispersão geográfica desta variante é concordante com a ocorrência de múltiplas introduções independentes e aponta para a existência de transmissão comunitária”, refere-se no relatório. Acrescenta-se que os resultados foram reportados às entidades de saúde pública para que assim possam ser monitorizados potenciais contactos e cadeias de transmissão.

O estudo da diversidade genética do novo coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19) em Portugal é feito pelo Insa em colaboração com o Instituto Gulbenkian de Ciência. Já se sequenciaram 2342 genomas deste coronavírus com uma representação de 199 concelhos do país.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem vindo a alertar que surgirão ainda mais variantes do SARS-CoV-2 e que é preciso acelerar o processo de descoberta e sequência genética para as acompanhar. Esta semana, num encontro virtual com mais de 1750 especialistas de 124 países, organizado pela OMS, discutiu-se as falhas no conhecimento e as prioridades na investigação das variantes do coronavírus.

No geral, de acordo com um comunicado da OMS, os cientistas destacaram a importância da investigação para detectar e perceber precocemente o impacto potencial de variantes nos diagnósticos, tratamentos e nas vacinas. Foi consensual que é importante integrar o estudo de novas variantes na agenda da investigação e inovação global. Também se sublinhou que é necessária uma melhor vigilância e capacidade laboratorial para monitorizar as linhagens mais preocupantes, assim como isso deve ser acompanhado pela partilha mundial de amostras do vírus e de soro sanguíneo para que investigação sobre essas variantes possa ser logo iniciada.

É normal que um vírus sofra mutações, quanto mais o vírus se espalha mais oportunidades tem para mudar. “Elevados níveis de transmissão significam que se pode esperar o surgimento de mais variantes”, refere a OMS, em comunicado. “O nosso objectivo colectivo é anteciparmo-nos e ter um mecanismo global para rapidamente identificar, estudar variantes preocupantes e entender as suas implicações para os esforços de controlo da doença”, afirmou Ana Maria Henao Restrepo, responsável pela estratégia R&D Blueprint da OMS, que pretende acelerar a as actividades de investigação e desenvolvimento durante as epidemias.