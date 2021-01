Como está a transmissão de covid-19 em Portugal? Veja o R(t) da sua região

Os novos casos de covid-19 em Portugal continuam a subir diariamente e, segundo dados apresentados nesta terça-feira na reunião do Infarmed, reflecte a subida do valor médio do R(t). A região do Algarve (1,29) é a que apresenta um valor mais elevado.

De acordo com os dados recolhidos na última semana, entre 2 e 6 de Janeiro o valor médio do R(t), que aponta o número médio de casos secundários resultantes de um caso infectado medido ao longo do tempo, em Portugal fixou-se nos 1,22. Ou seja, cada doente com covid-19 está a infectar em média mais do que uma pessoa (e qualquer valor acima do 1 não é recomendável). Por isso, este é um dos números que é preciso travar, contrariando o ritmo de contágio.

Os dados foram apresentados por Óscar Felgueiras, docente do departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP), na reunião do Infarmed, e dão conta do elevado valor em quase todas as regiões de Portugal.

Como é que isso se verifica em cada região do país?

1,18 na região norte (média de 2823 novos casos por dia)

1,25 na região centro (média de 1479 novos casos por dia)

1,23 na região de Lisboa e Vale do Tejo (média de 2860 novos casos por dia)

1,27 na região do Alentejo (média de 422 novos casos por dia)

1,29 na região do Algarve (média de 284 novos casos por dia)

1,27 na região autónoma dos Açores (média de 60 novos casos por dia)

​1,24 na região autónoma da Madeira (média de 58 novos casos por dia)

Covid-19 em Portugal: número de casos diários está a duplicar a cada nove dias

O número de casos de infecção pelo novo coronavírus notificados diariamente em Portugal tem vindo a duplicar a cada nove dias, sendo este o indicador neste momento que apresenta “uma tendência mais forte de crescimento”, diz ao PÚBLICO Milton Severo, epidemiologista do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP).

De acordo com os cálculos do ISPUP, entre os dias 27 de Dezembro e 9 de Janeiro, o índice de transmissibilidade (Rt) da covid-19 em Portugal fixou-se em 1,42. O Rt é de um 1 quando uma pessoa contagia, em média, outra pessoa.