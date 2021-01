Interpol emite mandado de captura contra português por explosão em Beirute

A Interpol emitiu um mandado de captura contra um comerciante português, numa investigação que apura responsabilidades pela explosão do porto de Beirute que, em Agosto do ano passado, matou 200 pessoas. Além do português, são agora procurados dois russos, que também foram alvo desta medida da Interpol.

A informação foi avançada pela agência de notícias estatal no Líbano e citada pela Associated Press. Esta agência diz que a Interpol emitiu os mandados contra o proprietário e capitão do navio que carregava 2750 toneladas de nitrato de amónio responsáveis pela explosão. O comerciante português terá visitado o armazém do porto de Beirute, onde este material foi armazenado.

Os mandados de captura foram um pedido do procurador libanês Ghassan Khoury. Desde a explosão foram detidas 30 pessoas. A violência foi tal que o porto ficou com uma cratera com 43 metros de profundidade.

Do incidente resultaram mais de 6000 feridos. O nitrato de amónio, substância altamente explosiva, estaria armazenada no porto há mais de seis anos “sem medidas cautelares”, afirmou o primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, após o desastre.