Covid-19: Portugueses reduziram uso de máscara nas últimas semanas

Dados sobre utilização das máscaras foram apresentados pela directora da ENSP, Carla Nunes, na reunião no Infarmed.

Os portugueses utilizaram menos a máscara de protecção contra a covid-19 nas semanas que coincidiram com o Natal e o Ano Novo, segundo um estudo divulgado nesta terça-feira pela Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) da Universidade Nova de Lisboa.

Os números foram também apresentados pela directora da ENSP, Carla Nunes, na reunião no Infarmed entre políticos, epidemiologistas e especialistas em saúde pública sobre a evolução da pandemia, na qual observou que “o número de pessoas que reporta utilizar ‘sempre’ a máscara quando sai de casa e está com outras pessoas que não vivem consigo diminui 10,4% nas últimas duas quinzenas”, passando de 86,7% na quinzena de 28 Novembro a 11 de Dezembro para 76,3% na quinzena entre 26 de Dezembro e 8 de Janeiro.

Além deste dado, o estudo sobre as percepções sociais em relação à covid-19 evidenciou que na última quinzena houve 60% das pessoas que estiveram num grupo com 10 ou mais pessoas que revelaram não ter tido sempre a máscara colocada no rosto, o que se traduz num crescimento de 33,6%.

Os dados dizem respeito a 528 respostas recolhidas entre 12 Dezembro de 2020 e 8 de Janeiro deste ano.

Quanto às vacinas que estão a ser desenvolvidas contra a covid-19 e que começaram a ser administradas em Portugal a partir de 27 de Dezembro – com prioridade aos profissionais de saúde e que entretanto já se alargou aos lares de idosos –, Carla Nunes realçou uma evolução positiva tanto ao nível da confiança na segurança e na eficácia das mesmas, como na intenção de serem abrangidas pela campanha de vacinação.

De acordo com a directora da ENSP, as pessoas que respondem “'muito confiante ou confiante’ estão a ganhar espaço” na amostra, representando 84,1%, sendo que apenas 15,9% das pessoas indicam estar “pouco ou nada confiante” ao nível da segurança e eficácia da vacina.

“Em relação à intenção de tomar a vacina, vemos um padrão muito claro no sentido de tomar a vacina logo que esteja disponível. Estamos com 65,8% de pessoas que dizem que querem tomar logo que seja possível”, finalizou.

Em Portugal, morreram 7925 pessoas dos 489.293 casos de infecção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direcção-Geral da Saúde.

O estado de emergência decretado em 9 de Novembro para combater a pandemia foi renovado com efeitos desde as 0h de 8 de Janeiro, até dia 15.