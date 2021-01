Presidente da República testa negativo e aguarda agora teste confirmativo

O Presidente da República foi submetido a um novo teste à covid-19 e o resultado desse teste, realizado esta noite pelo Instituto Ricardo Jorge, foi negativo. Marcelo Rebelo de Sousa havia tido um resultado positivo na segunda-feira, às 21h40, depois de outro negativo (de antigénio) feito na mesma manhã.

A página oficial da Presidência da República informa que Marcelo Rebelo de Sousa se mantém em isolamento e aguarda a realização de um teste confirmativo.

“Enquanto aguarda pelo resultado, bem como pelas subsequentes orientações das autoridades de saúde, o Presidente da República assistirá, por videoconferência, à reunião desta manhã no Infarmed”, lê-se na nota.

Ao final do dia de ontem, Belém deu conta de que o Presidente da República estava assintomático e continuaria a trabalhar em Belém, aí ficando “em isolamento profiláctico na zona residencial, aguardando o inquérito epidemiológico”. Na mesma altura, Marcelo Rebelo de Sousa cancelou toda a agenda para os próximos dias”, incluindo a deslocação presencial ao Infarmed e a audição dos partidos políticos previstas para esta terça-feira à tarde.

Na sequência desta notícia, André Ventura, um dos candidatos que debateu com Marcelo Rebelo de Sousa depois de este ter feito um primeiro isolamento preventivo, durante umas horas, na quarta-feira (quando um dos seus assessores teve um teste positivo à covid-19), colocou-se em isolamento por iniciativa própria.

Contactei esta noite a linha SNS24, que não considerou existir contacto de risco. A última vez que estive com Marcelo Rebelo de Sousa foi no debate de dia 2. Fiz hoje mesmo um teste à COVID-19, que estava previsto no âmbito da atividade eleitoral, aguardando o resultado. — Marisa Matias (@mmatias_) January 12, 2021

“O candidato André Ventura está já em isolamento profiláctico e assim ficará até fazer o teste e obter as indicações da DGS. Assim, todas as iniciativas de campanha estão canceladas até ser conhecido o resultado do teste”, informou a sua candidatura. À RTP, Ventura disse já ter contactado as autoridades de saúde e, apesar de não ter sido considerado contacto de risco, optou por se isolar e submeter-se a um teste.

Marisa Matias e Vitorino Silva informaram entretanto que, após contactarem a Linha Saúde 24, ficaram a saber que não terão de ficar em isolamento profiláctico por terem estado com o Presidente da República.

A bloquista informou que contactou a Linha de Saúde 24 ainda na noite de segunda-feira e que lhe foi dito que não existia um contacto de risco. “A última vez que estive com Marcelo Rebelo de Sousa foi no debate de dia 2”, esclareceu a eurodeputada. Ainda assim, Marisa Matias aguarda o resultado do teste que realizou esta segunda-feira e que estava previsto no âmbito da deslocação às ilhas em campanha e está a aguardar o resultado.