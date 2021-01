Francisco Assis defende o adiamento das eleições presidenciais

Depois de ter estado na reunião do Infarmed, Assis apela: “Adiem-se as eleições para não suspendermos a democracia”

O presidente do Conselho Económico e Social defende que as eleições presidenciais sejam adiadas, dada a situação epidemiológica do país. Em declarações ao PÚBLICO, Francisco Assis argumenta que “nenhuma razão de ordem legal ou política pode ignorar a realidade” e afirma que “há que encontrar, com o máximo consenso possível, uma solução justa e razoável”.